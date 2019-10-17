Mahzende 9 yıl kıyameti beklediler
Hollanda’da bir çiftlik evine yapılan baskında bodrum katında saklanmış 6 kişilik bir aileye ulaşıldı. Ailenin 9 yıldır yaşadıkları mahzende ‘kıyameti beklediği’ öne sürüldü.
Hollanda’nın doğusunda bulunan Drenthe bölgesindeki bir çiftlikte, baba ile 5 çocuğunun yıllardır mahzende yaşadıkları ortaya çıktı. Olay, Ruinerwold’daki bir mahalle kafesine gelen 20’li yaşlarda, uzun saçlı ve eski kıyafetli bir kişinin “9 yıldır ilk kez dışarı çıktığını” söylemesi üzerine ortaya çıktı. Kafenin bir çalışanı, belediye başkanını ve polisi aradı. Gece yarısı çiftliğe yapılan baskında polis, oturma odasındaki bir dolabın arkasında bodrum katına inen gizli bir merdiven keşfetti. Polisler aşağıya indiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Evin mahzeninde felç geçiren bir baba ile 4 yetişkin çocuk bulundu. Yaşları 18 ila 25 arasında değişen çocukların bir kısmının nüfusa kayıtlı olmadığı ve okula da gitmediği belirlendi.
SEBZE BAHÇESİ VE KEÇİ
Çok uzun zamandır dış dünyayla hiçbir bağlantısı olamayan ailenin sebze bahçesi ve bir keçi sayesinde hayata tutundukları belirtildi. Annenin çiftliğe taşınmadan önce öldüğü belirlenirken, ailenin yıllardır mahzende ‘kıyameti beklediği’ öne sürüldü. Belediye başkanı çocuklar hakkında ‘mahremiyet’ kaygısı nedeniyle daha fazla bilgi vermeyeceğini belirterek “Çok özel bir hikâye. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım” dedi. Polis 9 yıl önce çiftliği kiralayan ve gözaltına alınan 58 yaşındaki Josef B.’nin, ailenin babası olmadığını söyledi. Mahzende bulunan baba ve çocukları güvenli bir yere yerleştiren polis, ailenin neden yıllardır mahzende yaşadığını aydınlatmaya çalışıyor.
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