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    Mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Güney Afrika'daki altın madeninde elektrik kesintisi yüzünden mahsur kalan işçiler kurtarıldı. 30 saati aşkın bir süre yerin altında kalan madencilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

    Mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı

    Güney Afrika'da elektrik kesintisi nedeniyle altın madeninde mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı.

    Sibanye Gold adlı şirketin sözcüsü madenden tahliye edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, aşırı su kaybı ve yüksek tansiyon görülen işçiler için de hayati tehlike bulunmadığını söyledi.

    Çarşamba günü madenin bulunduğu bölgede esen şiddetli fırtına elektrik hatlarının kopmasına ve işletmenin elektriksiz kalmasına yol açmıştı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle gece vardiyasını tamamlayan maden işçileri mahsur kalmıştı.
    Cuma gününün erken saatlerinde elektrik arızası giderilmiş ve maden işçilerinin tahliyesine başlanmıştı.

    Güney Afrika'nın Welkom kenti yakınlarındaki 23 katlı altın madeni yerin bin metre altına kadar uzanıyor. Dünyanın en derin madenlerinin bulunduğu Güney Afrika'da sık sık maden kazası oluyor. Ağustos ayında Johannesburg yakınlarındaki bir altın madeninde damarlardan birinin çökmesi nedeniyle beş işçi hayatını kaybetmişti.

    Mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı

    Etiketler: Güney Afrika , Maden işçileri , Johannesburg
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