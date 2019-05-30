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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriMahmud Abbas Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
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Dünya
AA
30.05.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Mahmud Abbas Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi

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Mahmud Abbas Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağını yineledi.

Filistin haber ajansı WAFA'a göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Bahreyn Kralı'nın temsilcisi Abdullah bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi. Abbas, Bin Hamed'e, söz konusu çalıştaya katılmayacağını iletti.

Ülkesinin söz konusu çalıştayın organizatörlüğünü değil sadece ev sahipliğini yaptığını belirten Bin Hamed ise Bahreyn'in, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve uluslararası kararlar temelinde çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN MESELESİ SADECE SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜLEBİLİR

Bin Hamed, dünyanın en haklı meselesi olan Filistin meselesinin sadece siyasi yollardan çözülebileceğini kaydetti.

Abbas dün yaptığı açıklamada, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var” demişti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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