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    Mahkum oldu ama hala istifa etmedi

    BERLİN
    21.02.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin Brandenburg Eyalet Meclis milletvekili Jan-Ulrich Weiss, vergi kaçırdığı ve sigara kaçaklığı yaptığı gerekçesiyle yargılandığı mahkemede mahkum oldu ancak hala istifa etmiyor.

    AfD milletvekili Jan-Ulrich Weiss, İngiltere'ye Hollanda üzerinden kaçak yollarla kamyon dolusu sigara göndermiş, yargılandığı mahkemede de kaçakçılık ve vergi kaçırmaktan ceza almıştı. Bir yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Weiss, karara itiraz etmişti. Weiss, istifa etmemesine gerekçe olarak henüz üst mahkemenin konuyla ilgili bir karar almamasını gösteriyor.
    Parti yönetimi de daha önce ceza alması durumunda istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı. Ancak şimdi parti yönetimi de çark etti. Ve üst mahkemenin kararının beklenmesi gerektiğini açıkladı.

    Etiketler: AfD , Jan-Ulrich Weiss , Avrupa'dan haberler
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