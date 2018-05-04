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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBCTÜRKÇE
04.05.2018 - 22:59, Son Güncelleme:

Mahkemeden Macar hükümetine ilginç ceza: Bir ay özür!

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Mahkemeden Macar hükümetine ilginç ceza: Bir ay özür!

Budapeşte'de bir mahkeme Macar hükümetini Macar Helsinki İnsan Hakları Derneği'nden bir ay boyunca özür dilemeye mahkûm etti.

Mahkemeden Macar hükümetine ilginç ceza: Bir ay özür

Helsinki Derneği seçimler öncesi hükümetin "halkla görüş alışverişi" adı altında başlattığı kampanya faaliyetlerinde başbakan Viktor Orban imzasıyla bir belge yayınlayarak ve ismen Helsinki Derneğinin adını da anarak "yalan yanlış" iddialar ortaya attığı savıyla mahkemeye başvurmuştu.

Şubat ayından bu yana devam eden davada nihai karar bugün ilan edildi.

İddiaların gerçek dışı olduğu savıyla mahkemeye başvuran dernek, davayı kazandı.

Mahkeme, hükümet organında yayınlanan ve Helsinki Derneğinin adını da anarak bazı kuruluşları "mültecilerin yasa dışı faaliyetlerini savunan" kuruluşlar olarak gösteren belgede gerçeklere sadık kalınmadığını tespit etti.

Duruşmalarda hükümet temsilcileri yayınlarda yer alan görüşlerin "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sonuçta bunların hükümetin görüşü olduğunu vurguladılar.

ÖZÜR HER GÜN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAK

Mahkeme ise sonuçta gerçekten belgede yer alan vurgulamaların "görüş" olarak tanımlanabileceğini, ancak düşünce ve görüş beyan etme özgürlüğünün kamuoyunda saygın bir yere sahip olan bir kurumun faaliyetlerini ve prestijini yerle bir etme noktasına varamayacağını saptadı.

Mahkeme Helsinki Derneğinin başvurusunun haklı nedenlere dayandığını tespit ederek hükümeti hem derneğe maddi tazminat ödemeye ve hem de "haksız" iddialar nedeniyle dernekten özür dilemeye mahkum etti.

Ancak Mahkeme kampanya esnasında 8 milyon insana ulaşan haksız iddiaların tek bir özürle geçiştirilemeyeceğini düşünüyor.

Bu nedenle de mahkeme özür metninin otuz gün boyunca hem devletin resmi ajansı olan MTI ajansında ve hem de hükümet organı olan internet sitesinde her gün sayfanın hemen girişinde, manşet olarak yayınlanmasında da karar verdi.

Mahkeme kararı kesin ve hükümetin başka bir temyiz hakkı da bulunmuyor.

Mahkemeden Macar hükümetine ilginç ceza: Bir ay özür

 

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