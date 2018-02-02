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    Mahkemede 'Beni onunla 5 dakika yalnÄ±z bÄ±rakÄ±n' dedi...

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    02.02.2018 - 21:33 | Son GÃ¼ncelleme:

    Cinsel tacizle suÃ§lanan ABD olimpik jimnastik takÄ±mÄ±nÄ±n eski doktoru Larry Nassar, duruÅŸmada kurbanlarÄ±ndan birinin babasÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

    Cinsel tacizle suÃ§lanan ABD olimpik jimnastik takÄ±mÄ±nÄ±n eski doktoru Larry Nassar, duruÅŸmada kurbanlarÄ±ndan birinin babasÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

    Baba Randall Margraves duruÅŸmada doktor Nassar ile kilitli bir odada 5 dakika yalnÄ±z konuÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Ancak hakim tarafÄ±ndan isteÄŸinin reddedilmesi Ã¼zerine Margraves, tacizle suÃ§lanan Nassar'a saldÄ±rdÄ±.

    Salondaki gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan Margraves'e mÃ¼dahale edildi.

    Ã–te yandan, ABD Olimpik jimnastik takÄ±mÄ±nÄ±n eski doktoru Larry Nassar'a 150'den fazla kadÄ±na cinsel tacizde bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±yla 40 ile 175 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verilmiÅŸti.

    156 kadÄ±n tacizcisiyle yÃ¼zleÅŸti...156 kadÄ±n tacizcisiyle yüzleÅŸti...

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    Etiketler: cinsel taciz , ABD , taciz
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