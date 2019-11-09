Mahkeme Trump’ı suçlu buldu
Azil süreci nedeniyle iç siyasette zor günler yaşayan ABD Başkanı Trump, kendi adını taşıyan vakıftan 2016 seçim kampanyasına para aktardığı gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde kendi yardım kuruluşu Trump Vakfı’na ait parayı siyasi ve ticari kâr amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırıldı. New York’ta görülen davada yargıç Saliann Scarpulla, uzlaşma çerçevesinde Trump Vakfı’nın kapatılması ve vakfa ait 1.7 milyon doların diğer vakıflara aktarılması kararı aldı. New York Başsavcılığı geçen yıl vakfı ile ilgili Trump ve ailesine karşı açtığı davada 2.8 milyon dolar ceza ödenmesi talebinde bulunmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Trump, kendisine karşı komploların devam ettiğini iddia ederken tazminatın çocuk, gazi ve azınlık haklarıyla ilişkin birçok vakfa bağış olarak ödeneceğini ifade etti.
BOLTON İFADEYE GİTMEDİ
Trump’ı 2020 seçimleri öncesi bunaltan azil soruşturması konusunda ifade vermesi istenen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Temsilciler Meclisi’nde çağrıldığı komisyonun oturumuna katılmadı. Demokratların Trump’a yakın isimlerin ifade vermemeyi tercih etmesini azil sürecine bir engel olarak nitelendirmesi bekleniyor. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında soruşturma açmasını istediği ortaya çıkmıştı. Trump’ın ABD’nin Ukrayna’ya mali yardımını da baskı yapmak için araç olarak kullandığı öne sürülüyor. Görüşmenin ortaya çıkmasının ardından Temsilciler Meclisi azil süreci başlatmıştı.
‘KAŞIKÇI YÜZÜNDEN KAVGAYA TUTUŞMAM’
Kendisini ‘Trump hükümetinde görevli bir üst düzey yetkili’ olarak tanımlayan ‘anonim’ yazar, ‘Bir Uyarı’ isimli kitabında, Trump’ın kapalı kapılar ardında sarf ettiği sözleri aktardı. Anonim yazar, Trump’ın, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan hükümetiyle petrol fiyatlarının istikrarını koruması için ilişkilerini iyi tuttuğunu iddia etti. Kitapta, Trump’ın “Bu kavgaya tutuşmanın ne kadar aptalca olduğunu biliyor musun? Bir varil petrol 150 dolara fırlayabilir.” dediği iddia edildi. Kitap ABD’de 19 Kasım’da raflarda olacak.
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