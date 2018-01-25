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    Mahkeme Hakan Atilla için yeniden toplanacak

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    25.01.2018 - 20:05 | Son Güncelleme:

    ABD’deki davada hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, mahkemeye yeni bir beraat başvurusu yapmayacaklarını belirttiler.

    Mahkeme Hakan Atilla için yeniden toplanacakJürinin 3 Ocak’taki Atilla’nın mahkumiyet kararından sonra  24 Ocak'ta mahkemeye delillerin yetersizliğinden dolayı ikinci defa beraat kararı için başvuracaklarını açıklamalarına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede bu Atilla’nın bu istekten vazgeçtiği ve 15 Aralık tarihinde yapılan benzer başvuruyla devem edeceklerini belirttiler. Böylece Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

    Atilla'nın avukatlarının duruşmada usulsüz delillerin gösterildiği ve şaibeli şahitlerin dinlendiğini, ayrıca jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüşlerdi.

    Hakim Richard Berman, bugün yayınladığı kararında başsavcılığa 29 Ocak tarihine kadar karşılık vermelerini isterken,  Atilla’nın ikinci başvurusundan kendi rızası ve bilinçli olarak vazgeçtiğini söylemesi için tarafları 6 Şubat günü yeniden mahkemeye çağırdı.

    Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

    Hakim Berman, Adalet Bakanlığı'nın bağımsız  şartlı tahliye memuru dava dosyasını inceledikten sonra Atilla ile bir mülakat yapacak ve hakime verilebilecek ceza ve uygulanabilecek ceza indirimleri  üzerine bir rapor sunacak.  

    Hakan Atilla, temyiz davasını ise ceza süresi belirlendikten sonra açabilecek. Temyiz davasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

    Etiketler: hakan atilla davası , ABD , gazetehaberleri
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