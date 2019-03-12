'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz'
GeriDünya 'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: IngImage
12.03.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz'

İtalya'da bir mahkemenin, tecavüz suçlamasında bulunan bir kadının "erkeksi" olduğu gerekçesiyle suçlamayı inandırıcı bulmayarak zanlıların beraatine karar vermesi büyük tepkilere neden oldu.

Davaya konu olan olay Mart 2015'te Ancona kentinde yaşandı. 22 yaşındaki bir kadın, bir parkta tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvurdu. Adı açıklanmayan kadın, kendisi gibi Peru asıllı olan iki zanlıdan birinin tecavüz suçunu işlediğini, diğerinin de bu sırada gözcülük yaptığını belirterek şikayetçi oldu.

2016 yılında alınan ilk mahkeme kararında tecavüzden suçlu bulunan kişiye 5 yıl, gözcülük yapan arkadaşına da 3 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu karar temyiz aşamasında bozuldu.

Ancona İstinaf Mahkemesi 2017'de, tecavüz iddiasını inandırıcı bulmayarak zanlıların beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti bu karara gerekçe olarak, tecavüz zanlısının iddia sahibi kadını beğenmediğini, kadının ismini telefonuna "Viking Nina" diye kaydetmiş olmasının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Kararda "Bu ismin kadınsı değil daha ziyade erkeksi bir çağrışım yaptığı" ve iddia sahibi kadının dava dosyasındaki fotoğrafının da bu erkeksiliği teyit ettiği belirtildi.

Ancona İstinaf Mahkemesi'nin 2017'de aldığı bu karar, geçen hafta en üst yargı organı olan Yargıtay tarafından bozulunca ortaya çıktı. Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin sanıkları aklayan kararını iptal etti ve davanın yeniden görülmesine hükmetti.

İtalyan basını, Ancona İstinaf Mahkemesi'nde bu kararı alan heyetteki 3 yargıcın da kadın olduğunu yazdı.

'HEPİMİZ VİKİNGİZ'

İstinaf Mahkemesi'nin kararı Yargıtay tarafından iptal edilse de ülkede büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Pazartesi günü 200 kadar kişi, Ancona'daki mahkeme önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Mahkemenin kararını "utanç verici" diye niteleyen grup "Hepimiz Vikingiz" yazılı pankartlar da taşıdı.

Gösteriye katılan Rebel Network isimli insan hakları grubundan Luisa Rizzitelli de "Ortaçağa ait" dediği bu kararın en tehlikeli yanının, verdiği kültürel mesaj olduğunu söyledi.

Aralarında hukukçular, sendikalar ve basının da yer aldığı geniş bir kesim de mahkeme kararına tepki gösterdi. Ancona Başsavcısı Sergio Sottani, "Yargı sürecinde kullanılan sözcüklerin mağdurlara karşı yeni bir şiddet biçimine dönmesinden kaçınılmalıdır" dedi. Sottani, zanlının iddia sahibi kadını "çekici bulmadığı" gerekçesiyle aklanmasının mağdurun yaşadığı stresi daha da ağırlaştıracağına dikkat çekti.

İtalyan basını da haberi "Şok karar: Tecavüze uğrayamayacak kadar çirkin", "Üç kadın hakimden şoke edici karar: Erkeğe benziyor, tecavüz olamaz", "Kadınlardan nefret eden hakimler" gibi başlıklarla verdi.

Sosyal medyada da karara "Bu karar adalete tecavüzdür", "Sayın Yargıçlar, tecavüz zevk arzusunu değil iğrenç bir nefret ve aşağılama arzusunu tatmin eder. Tecavüz ne kadar kadınsı olduğuna bağlı değildir, canavarları harekete geçiren nefrete bağlıdır" şeklinde tepkiler geldi.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Filipinler'de kızamık salgını: Yüzlerce ölü

Ruhani’den dikkat çeken para birimi açıklaması

Çin'e ait bir jet düştü

Yemen’de hava saldırısı: Çok sayıda ölü