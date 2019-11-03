Mağara turizmi! Futbolcular 18 gün mahsur kalmıştı
Tayland’da geçen yıl 12 genç futbolcu ile antrenörlerinin 18 gün mahsur kaldığı mağara önceki gün turizme açıldı.
Günlerce mağaranın içinde mahsur kalan çocuklar yaklaşık 100 dalgıcın görev aldığı sıra dışı bir kurtarma operasyonuyla mağaradan çıkarılmıştı. Halen kurtarma operasyonuna dair telefon tellerinin ve hortumların bulunduğu mağaranın giriş bölümünü ilk gün yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
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