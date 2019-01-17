‘Mafya Meksika başkanına rüşvet verdi’ iddiası
DÜNYANIN en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan “El Chapo” (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın New York’taki davası kapsamında konuşan Alex Cifuentes isimli tanık, Guzman’ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini öne sürdü. Cifuentes, Guzman’ın bu parayı ünlü bir çete elebaşını yakalamak için başlatılacak bir yakalama operasyonunun durdurulması için Nieto’ya verdiğini iddia etti.
ABD’li yetkililer ile işbirliği yapmaya 2016’da razı olan Cifuentes, “Comandre Maria” adlı kişinin söz konusu ücreti o dönem başkan seçilen ancak henüz görevini devralmayan Nieto’ya ulaştırılmak üzere Ekim 2012’de Meksika’nın başkenti Mexico’ya götürdüğünü ifade etti. Kasım ayında ortaya atılan rüşvet iddialarına ilişkin Nieto’nun sözcüsü “tamamen gerçek dışı ve iftira” değerlendirmesinde bulunmuştu. Nieto’dan Cifuentes’in iddialarına yönelik henüz bir yanıt gelmedi. Guzman, “suç örgütü kurmak”, “uyuşturucu dağıtmak”, “kara para aklamak” gibi 17 ayrı suçlamadan yargılanıyor.
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