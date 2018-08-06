Maduro'yu hedef alan drone'un görüntüleri ortaya çıktı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ve askerlerin ateş açarak parçaladığı drone'un görüntüleri ortaya çıktı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulunan drone'un görüntüleri ortaya çıktı. Drone'un görüntüleri, kendisini emekli asker ve güvenlik görevlisi olarak tanımlayan Cesar Guardiola tarafından sosyal medyada yayınlandı. Arka planda Maduro'nun sesinin duyulduğu videoda, kamera tepede uçan drone'a odaklanıyor. Kısa bir süre sonra askerler tarafından vurulan drone parçalara ayrılıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya cumartesi günü katıldığı Ulusal Muhafızların 81'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında üzerinde patlayıcı olan drone ile suikast düzenlenmişti. Hükumet adına açıklama yapan Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı taşıyan insansız hava aracının, Maduro’nun yakınında patlatıldığını ifade etmişti. Bakan, saldırıda Maduro’nun güvenli bir yere götürüldüğünü duyururken, 7 kişinin yaralandığını belirtmişti.
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