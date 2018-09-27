Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMaduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı
GeriDünya Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
27.09.2018 - 08:34, Son Güncelleme:

Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 4 Ağustos'ta kendisi ve çevresindekilerin hedef alındığı suikast girişiminin BM tarafından soruşturulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik askeri müdahale tehditleri, ekonomik durum ve geçen ay bomba yüklü drone ile yapılan terör saldırısına yönelik soruşturmanın sonuçlarına değindi.

Maduro'ya bomba yüklü İHA ile saldırı
Maduro, 4 Ağustos'ta kendisinin yanı sıra ülkesinin üst düzey yetkililerinin hedef alındığı suikast girişiminin ardından yürütülen soruşturmada 28 kişinin yakalandığını hatırlattı.

"SORUŞTURMA SALDIRININ ABD TOPRAKLARINDA FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Yakalananların tamamının suçlarını itiraf ettiğini belirten Maduro, "Soruşturmanın bütün sonuçları bu saldırının ABD topraklarında finanse edildiğini ve planlandığını gösteriyor. Saldırının sorumluları aylar süren eğitimlerini Kolombiya topraklarında bu ülkenin resmi yetkililerinin desteği ve koruması altında aldıklarını itiraf etti." ifadelerini kullandı.

Maduro, soruşturmada saldırının faillerinin kaçışlarını kolaylaştırma iddiasıyla Meksika, Şili ve Kolombiyalı bazı diplomatların adlarının geçtiği bilgisini de paylaştı.

Venezuela'nın, uluslararası bir soruşturma için bütün kapılarının açık olduğunu anlatan Maduro, "BM'den, özel bir heyet atamasını ve ülkemin kurbanı olduğu terörist saldırı girişiminin bütün yönlerini ve sorumlularını ortaya çıkaracak uluslararası nitelikte bir soruşturma açmasını istiyorum." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, saldırının "Venezuela'yı başsız bırakmak, kaos oluşturup iç savaş çıkarmak ve ardından BM'yi devre dışı bırakarak ülkesine askeri bir müdahalede bulunabilmek" amaçlarıyla planlandığını söyledi.

"TRUMP İLE DİYALOG MASASINA OTURMAYA HAZIRIM"

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, kendisiyle "Venezuela'ya yardımı olacaksa görüşmeye hazır olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlatan Maduro, şöyle devam etti:

"Bu kürsüden, altını çizerek ilan ediyorum: Ben bir işçiyim, ben bir otobüs şoförüyüm, ben halktan biriyim. Ben bir kodaman değilim, ben bir milyoner değilim. Uçurum olarak tanımlanabilecek çok büyük tarihi, ideolojik ve sosyal farklılıklara rağmen ABD Başkanı'nın elini sıkmaya, bu farklılıklar ve bölgesel konuları konuşmak için diyalog masasına oturmaya hazırım."

Konuşmasının sonunda, ülkesinin Filistinlilere verdiği desteği yineleyen Maduro, "Adalet, 1967 yılında BM tarafından da kabul edilen tarihi sınırlarına saygı duyulması için Filistin'e ulaşmak zorundadır." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı. Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'ye İdlib için teşekkür

Almanya'yla yeni sayfa

Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

Küreselleşme masaya yatırıldı