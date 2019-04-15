Maduro milisler ile gövde gösterisi yaptı
VENEZUELA’da hükümetin seferberlikte ve olağanüstü durumlarda silah altına almak için oluşturduğu Bolivarcı Ulusal Milis Gücü mensuplarının sayısı 2 milyonu geçti.
Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan ve ABD’nin işgalle tehdit ettiği Venezuela’nın başkenti Caracas’ta eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e karşı gerçekleştirilen ve 48 saat süren darbenin bastırılmasının 17’nci, Bolivarcı Ulusal Milis Gücünün kuruluşunun 10’uncu yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Kent merkezinde askeri geçitlerin yapıldığı Kahramanlar Meydanı’nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, toplamda 2 milyon 199 binden fazla mensuba ulaşan Bolivarcı Milis Gücü’nün temsilcileri yemin etti.
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