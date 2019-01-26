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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.01.2019 - 01:17, Son Güncelleme:

Maduro karşıtı koalisyonun gizli diplomasi yürüttüğü iddiası

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Maduro karşıtı koalisyonun gizli diplomasi yürüttüğü iddiası

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıma konusunda ABD'ye katılan Latin Amerika ülkeleri koalisyonunun haftalar önce bir araya gelerek gizli diplomasi yürüttüğü iddia edildi.

Associated Press haber ajansının gizli görüşmelere katılan yetkililere dayandırdığı habere göre, Guaido'yu tanıyan Latin Amerika ülkelerinin sayısı yürütülen gizli diplomasi sonucu arttı.

Guaido'nun, geçen aralık ayı ortalarında muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni sırasındaki protesto stratejilerine ilişkin bilgi vermek için Washington, Kolombiya ve Brezilya'yı ziyaret ettiği belirtilen haberde, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyan Latin Amerika ülkeleri koalisyonunun haftalar önce bir araya gelerek gizli diplomasi yürüttüğü öne sürüldü.

Guaido'nun “muhalefetin bazen havalimanlarında seyahat etmesi engellendiği” gerekçesiyle şüphe uyandırmamak için gizlice Kolombiya sınırından geçerek Venezuela'dan ayrıldığı ifade edilen haberde, Guaido'nun şifreli mesajlarla iletişim kurduğu kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, Guaido'nun siyasi danışmanına aracılar ile haber gönderildiğini söyledi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını belirtmişti.

 

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