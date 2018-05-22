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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.05.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

Maduro harekete geçti: ABD elçisine süre verdi

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Maduro harekete geçti: ABD elçisine süre verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'a ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi. ABD'nin "hileli" dediği seçimler için AB'den ise "seçimlerin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildiği" ileri sürülerek, "gerekli adımların" atılacağı açıklandı.

Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

Maduro'nun ifadeleriyle ilgili ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD: HİLELİ SEÇİM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.

Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

AB: GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Avrupa Birliğinden (AB), Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildi ileri sürülerek, "gerekli adımların" atılacağı açıklandı.

Maduro harekete geçti: ABD elçisine süre verdi



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 20 Mayıs'ta gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinin son on yıla göre en düşük katılımlı seçim olduğunu belirtti.

Seçimlerin demokratik, özgür ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi durumunda Venezuela halkı için önemli bir demokratik fırsat teşkil edebileceğini kaydeden Mogherini, "Ancak seçimler ulusal mutabakat olmadan ve güvenilirlik açısından asgari uluslararası standartlar dahi yerine getirilmeden gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Mogherini, seçimlerde siyasi çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerine saygı gösterilmediğini savunarak, "Bu nedenle AB ve tüm üye ülkeler gerekli adımları gözden geçirecektir." açıklamasını yaptı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

 

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