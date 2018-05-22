Maduro harekete geçti: ABD elçisine süre verdi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'a ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi. ABD'nin "hileli" dediği seçimler için AB'den ise "seçimlerin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildiği" ileri sürülerek, "gerekli adımların" atılacağı açıklandı.
Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdiğini duyurdu.
Maduro'nun ifadeleriyle ilgili ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
ABD: HİLELİ SEÇİM
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.
Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.
AB: GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Avrupa Birliğinden (AB), Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildi ileri sürülerek, "gerekli adımların" atılacağı açıklandı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 20 Mayıs'ta gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinin son on yıla göre en düşük katılımlı seçim olduğunu belirtti.
Seçimlerin demokratik, özgür ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi durumunda Venezuela halkı için önemli bir demokratik fırsat teşkil edebileceğini kaydeden Mogherini, "Ancak seçimler ulusal mutabakat olmadan ve güvenilirlik açısından asgari uluslararası standartlar dahi yerine getirilmeden gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.
Mogherini, seçimlerde siyasi çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerine saygı gösterilmediğini savunarak, "Bu nedenle AB ve tüm üye ülkeler gerekli adımları gözden geçirecektir." açıklamasını yaptı.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.
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