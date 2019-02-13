Maduro: Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek

Maduro, Lübnan'da yayın yapan El Mayadeen kanalına verdiği röportajda, Guaido'nun ülkeyi bölmeye ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Venezuela'ya müdahale etmesi için iknaya çalıştığını belirtti.

Olası bir müdahale konusunda ABD'yi uyaran Maduro, "Eğer Amerikan imparatorluğu, bölgemizdeki bir palmiye yaprağına bile dokunmaya cesaret ederse, bu yeni bir Vietnam'a dönüşür." dedi.

"HESAP VERMEK ZORUNDA KALACAK"

Kendisini geçici başkan ilan eden Guaido'ya da yargı uyarısı yapan Maduro, "Siyasetin bir oyun olduğuna, anayasayı ve yasaları ihlal edebileceğine inanan bu kişi, er ya da geç mahkemelerde hesap vermek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN VURGUSU

İslam ve Arap dünyasını Venezuela'ya destek vermeye çağıran Maduro, "kendisini Filistinli hissettiğini" belirterek, "Venezuela'nın, Filistin'in bağımsızlığı, halkının kendi kendini yönetme ve barış içinde yaşama hakkıyla olan dayanışmasının süreceğini" dile getirdi.

GUAİDO, İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTİYOR

Maduro, Filistin'e verdiği destekle bilinirken, Guaido, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, "İsrail'le ilişkilerimizi düzeltmek için çalışmalara başladık. İsrail ile ilişkilerin istikrara kavuşturulması için yürütülen sürecin dorukta olduğunu bildirmekten dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, hakkında seyahat yasağı bulunan ve banka hesapları dondurulan Guaido'nun gelirleriyle ilgili soruşturma da başlatıldı.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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