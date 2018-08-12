Maduro, Floridalı Osman’ı suçladı
4 Ağustos’ta bir tören sırasında İHA’lı saldırıya uğradığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili olarak ABD’nin Florida kentinde yaşayan Osman Delgado Tabosky’yi suçlarken, ancak Amerikan gizli servisinin Florida’daki bağlantıyı da araştırması halinde ülkesinde inceleme yapmasına izin vereceğini söyledi.
AMERİKA ÖNERMİŞTİ
Maduro, saldırıdan Venezuelalı bir işadamının oğlu olan ve Florida’da yaşan Tabosky’i sorumlu tutuyor. Florida’da geniş de bir Venezuela diyasporası yaşıyor. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Washington’ın Karakas Maslahatgüzârı James Story’nin ABD’nin de bu komplonun araştırılmasında yer almak istediğini açıklamıştı. Maduro’nun son açıklaması bu talebe yanıt oldu. Maduro konuşma yaparken yaklaşan bir İHA tepesinde patlamış, ikinci bir İHA da daha uzakta infilak etmişti.
Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklanırken Maduro yönetimi, Kolombiya ve ABD’deki muhalifleri sorumlu tutmuştu. ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “ABD yönetiminin bir dahli” olmadığını” belirterek, “ABD yasalarının ihlal edildiğinin anlaşılması halinde olaya daha ciddi yaklaşabileceğini” söylemişti.
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