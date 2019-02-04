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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
04.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

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Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol La Sexta’ya televizyonuna verdiği röportajda, “Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol La Sexta TV kanalında yayınlanan ‘Salvados’ isimli programa konuk olarak Gazeteci Jordi Evole’nin sorularını yanıtladı. Maduro, Guaido’nun yaptığı çağrı sonrasında ayrılmayı düşünüp düşünmediği hakkında sorulan soruya, “Ülkemiz için iyi olan şey Anayasamıza saygılı olmak. Ben öncelikle bunu yapıyorum. Anayasaya saygı duymaya ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim görevim” dedi.

“20 YILLIK MÜCADELE DENEYİMİMİZ VAR”

Maduro’ya Irak’ta neler olduğu, Saddam Hüseyin’in başına ne geldiği, Libya’nın yıkılmasının sonuçları ve Kaddafi’nin durumu hatırlatılarak bunun kendisini korkutup korkutmadığı sorulduğunda ise, Maduro, “İnsanlığın ders alması gereken ciddi hatalar oldu. Bush-Aznar koalisyonunun Irak savaşına yol açtığı ve hesabını ödediği hataları unutmayın. Bu hatalar ve dehşet, Venezuela'da da işlendi. 20 yıllık mücadele deneyimimiz var. Gerçekten, bir proje ve ülkenin liderliği ile tarihsel bir karaktere sahip bir gücüz. Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) deliliğine ve saldırganlığına bağlı” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA ÖNCE KENDİ İÇİNE BAKSIN”

Dünyadaki en büyük güçler tarafından tehdit edilmenin binlerce masum Venezuelalı'nın hayatıyla ödenecek sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Maduro, "Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa'nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” dedi.

“ELLERİNİ KANLA LEKELEYEN HATALAR YAPIYORLAR”

ABD ve Trump’la ilgili düşünceleri sorulan Maduro, “ABD, 20'nci yüzyılda yaşanan askeri darbelere, kukla hükümetlere ve ülkelerin kaynaklarını yağmaladığı döneme dönmek istiyor. Ellerini kanla lekeleyen hatalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BAŞKANINI SADECE İNSANLAR SEÇER”

Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan eden bir palyaço olduğunu söyleyen Maduro, hareketin anayasal bir temeli olmadığını söyledi. Maduro, “Devlet başkanını sadece insanlar seçer. Sadece insanlar onu koltuğa oturtur. Guaido’nun, ülkenin maksimum makamını üstlenmeye yetkisi yoktur” dedi. Venezuela’da insani bir kriz olmadığını söyleyen Maduro, “Sosyal bakımdan politik olarak ülkemize açılmış ekonomik bir savaş var. O yaralarını hafifletmesine izin verilmiyor Venezuela’yı terk eden birçok insan aldatıldı, Yanlış bir vizyonla, umutla ayrıldılar” ifadelerini kullandı.

“NE YAPTIĞINI İYİ DÜŞÜN”

Canlı yayında sürpriz bir sürpriz yapan Maduro, Guaido’yu cep telefonunda aradı. Programın suncusu Evole’ye, “Guaido'nun telefon numarası var, sakıncası yoksa arayacağım. Açarsa konuşacağım” dedi. Guaido cevap vermeyince, mesaj bırakan Maduro, “Ne yaptığını iyi düşün. Genç bir adamsın. Yıllarca bu ülke için mücadele ediyorum. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Kimsenin seçmediği bir başkanlığı taklit etme. Eğer bir şeye katkıda bulunmak istersen. Oturur yüz yüze masada konuşuruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE İLE İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Devlet Başkanlarına mesajlar vermesi istenen Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a,” Ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ; Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri’ye, “Macri patenlerini giysin çünkü bu yıl başkanlık dışı kalacak” ; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ,“Her zaman söylediğim gibi, arkadaşlığı ve desteği için teşekkürler” ; Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya,” Sanırım ona hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü onun bir ülkeyi gerçekten yönetip yönetmediğini bilmiyorum” ; Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya, “Sağlığı ile ilgilenmeli. Oldukça kötü görünüyor” ; Meksika Devlet Başkanı Luis Obrador’a, “Latin Amerika vizyonuna katılıyorum” ; Fransa Başbakanı Emmanuel Macron’a, “Sarı yeleklileri dinlesin”; Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, “Birçok Avrupalıya söylediklerimi ona da tekrarlayayım. Diğer Venezuela'yı da görmeye çalış. Diğer Venezuela'yı da dinlemeye çalış. Gerçek Venezuela’yı. Sadece bir sektörü dinlemeyin. Daha fazla dinleyin” mesajlarını verdi.

 

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