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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
21.08.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı

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Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, La Guaira şehrinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin yetkisiyle, hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump hükümetinden üst düzey yetkililerin aylardır temas halinde olduğunu doğruladı.

Devlet Başkanı Maduro, hükümetiyle ABD arasında gizli görüşmelerin yapılmasına ilişkin "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Doğrudan ABD'ye işaret etmeksizin Maduro, "Sizlere bir sır vermek istiyorum, bunu benim için saklayın çünkü kimsenin bilmemesi gereken gizli yerlerde, gizli görüşmeler yapıldı. Elbette temas halindeyiz ve temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi olarak bilinen Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Trump yönetimine yakın bir kişiyle gizli görüşmeler yaptığı iddialarını yalanlamıştı.

"ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın egemenliğini her zaman savunacağına vurgu yaparak, "Eğer Devlet Başkanı Donald Trump bir gün ciddi bir şekilde konuşmak ve bu çatışmayı düzenlemek için bir plan yapmak isterse biz müzakere etmek ve çözüme ulaşmak için her zaman hazırız. Ancak eğer bize saldırırsanız biz de cevap veririz." şeklinde konuştu.

Bu arada, ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan Maduro hükümetiyle görüşüp görüşmediği sorusuna, "Temas halindeyiz, Venezuela'da çeşitli temsilcilerle görüşüyoruz." şeklinde cevap vermişti.

Öte yandan Maduro, ABD'li bazı yetkililerin Trump'a Venezuela hakkında yalan söylediklerini, bu durum üzerinden Venezuela'ya karşı saldırıların ve yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi.

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