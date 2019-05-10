Madik kalesi düştü
Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde muhaliflerin elindeki son derece kritik öneme sahip Madik Kalesi bölgesi düştü. Yerel kaynaklar Rusya ve rejim güçlerinin havadan ve karadan yoğun bombardımanı sonucu İdlib’in güneyinde, Gab düzlüklerinin de güney ucunda bulunan Madik Kalesi’nin rejimin eline geçtiğini doğruladı.
HAN ŞEYHUN’A 15 KİLOMETRE
Aynı kaynaklar Kefrenbude’nin de rejime geçtiğini, böylece Suriye Ordusu’nun muhaliflerin İdlib vilayeti içinde en güçlü savunma hattı olan Han Şeyhun’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini verdi. Han Şeyhun ve civarının helikopterlerden atılan varil bombalarıyla vurulduğu, bu nedenle çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinden endişe edildiği bildirildi. Hedef alınan irili ufaklı yerleşim merkezi sayısının 90 civarında olduğu ve bunun yarısının varil bombalarıyla vurulduğu belirtildi.
KARAYA HAZIRLIK
Han Şeyhun’un da düşmesiyle birlikte Suriye kara birliklerinin güney hattında İdlib vilayetine topyekûn giriş yapmaya başlayabileceği öne sürülüyor. Rejimin saldırıları İdlib’in güneyi ile sınırlı değil. Halep’in güney batısındaki yerleşim yerlerinin de Şudeyda Barajı yakınlarında konuşlu rejim topçu birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi. Yoğun saldırılar ve güney cephesinin çökmeye başlamasıyla birlikte sivil halk, İdlib’in kuzeyine, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ele geçirilmiş Afrin ve El Bab bölgeleri ile Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin bölgelerindeki kamplarda göç edenler için hazırlık yapıldığı belirtilirken, başta Kızılay olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun bölgeye gıda malzemeleri ve diğer ihtiyaçları göndermeye başladığı öğrenildi. Nisan ayı sonununa doğru başlatılan saldırılar sonrası, İdlib’den göç etmek zorunda kalanların sayısının 400 bini bulduğu, dün itibarıyla de aynı süre içinde hayatını kaybeden sivil sayısının 110’u aştığı ifade edildi. Rejim güçlerinin eline geçen Madik Kalesi yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı Zaviye gözlem kulesi bulunuyor. Gözlem kulesinin çevresinde güvenlik duvarları geçen cumartesi günü rejimin attığı havan mermilerinin hedefi olmuş, iki asker hafif şekilde yaralanmıştı. Muhaliflerin Madik Kalesi’nden çekilip rejime bırakmasından sonra gözlem kulesinin boşaltılacağı iddiasının ise doğru olmadığı
bildirildi.
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