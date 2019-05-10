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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Madik kalesi düştü

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Madik kalesi düştü

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde muhaliflerin elindeki son derece kritik öneme sahip Madik Kalesi bölgesi düştü. Yerel kaynaklar Rusya ve rejim güçlerinin havadan ve karadan yoğun bombardımanı sonucu İdlib’in güneyinde, Gab düzlüklerinin de güney ucunda bulunan Madik Kalesi’nin rejimin eline geçtiğini doğruladı.

HAN ŞEYHUN’A 15 KİLOMETRE

Aynı kaynaklar Kefrenbude’nin de rejime geçtiğini, böylece Suriye Ordusu’nun muhaliflerin İdlib vilayeti içinde en güçlü savunma hattı olan Han Şeyhun’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini verdi. Han Şeyhun ve civarının helikopterlerden atılan varil bombalarıyla vurulduğu, bu nedenle çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinden endişe edildiği bildirildi. Hedef alınan irili ufaklı yerleşim merkezi sayısının 90 civarında olduğu ve bunun yarısının varil bombalarıyla vurulduğu belirtildi.

Madik kalesi düştü

KARAYA HAZIRLIK

Han Şeyhun’un da düşmesiyle birlikte Suriye kara birliklerinin güney hattında İdlib vilayetine topyekûn giriş yapmaya başlayabileceği öne sürülüyor. Rejimin saldırıları İdlib’in güneyi ile sınırlı değil. Halep’in güney batısındaki yerleşim yerlerinin de Şudeyda Barajı yakınlarında konuşlu rejim topçu birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi. Yoğun saldırılar ve güney cephesinin çökmeye başlamasıyla birlikte sivil halk, İdlib’in kuzeyine, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ele geçirilmiş Afrin ve El Bab bölgeleri ile Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin bölgelerindeki kamplarda göç edenler için hazırlık yapıldığı belirtilirken, başta Kızılay olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun bölgeye gıda malzemeleri ve diğer ihtiyaçları göndermeye başladığı öğrenildi. Nisan ayı sonununa doğru başlatılan saldırılar sonrası, İdlib’den göç etmek zorunda kalanların sayısının 400 bini bulduğu, dün itibarıyla de aynı süre içinde hayatını kaybeden sivil sayısının 110’u aştığı ifade edildi. Rejim güçlerinin eline geçen Madik Kalesi yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı Zaviye gözlem kulesi bulunuyor. Gözlem kulesinin çevresinde güvenlik duvarları geçen cumartesi günü rejimin attığı havan mermilerinin hedefi olmuş, iki asker hafif şekilde yaralanmıştı. Muhaliflerin Madik Kalesi’nden çekilip rejime bırakmasından sonra gözlem kulesinin boşaltılacağı iddiasının ise doğru olmadığı
bildirildi. 

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