‘Made in Germany’ imajı zedelenecek

DIE Welt gazetesindeki yorumda şöyle deniliyor:

“Maymunlar skandalı dalga dalga yayılıyor. Siyasetçiler, Alman otomobil üreticilerine -artık içselleştirdikleri- bir öfke ile karşılık veriyorlar. Ama bunun aslında çok Almanvarî bir reçete olduğu bu heyecanlı ortamda tamamen göz ardı ediliyor. Bu çerçevede bir husus önem kazanıyor. O da Volkswagen holdinginin laboratuvar testleri sırasında bile yazılım programlarını manipüle etmiş olmasıdır. İleriki tarihlerde gelmesi muhtemel tazminat taleplerinde skandalın bu yönü sonuçta daha fazla önem kazanacaktır. Bu tepki belki kanunsuz işlere ışık tutacak, belki de hayvanların korunmasına hizmet edecek. Ama aslında işin özüne, yani Almanya’nın endüstri politikaları alanındaki çıkarlarına, VW çalışanlarına ve hissedarlarına, ‘Made in Germany’ imajına sonuçta çok fazla getirisi olmayacak.”

OLASI TAZMİNAT KİMİN CEBİNDEN ÇIKACAK?

Landeszeitung gazetesi de yorumunda skandal kapsamında tazminat ödenmesinin gündeme gelebileceğini ve bunun aslında kimlerin cebini yakacağını irdeliyor:

“Bir suçlunun bulunması gerekiyordu. Hem de hızlıca. VW, hedefine Dış İlişkiler Şefi Steg’i koyarak çok da yanlış bir şey yapmadı. Ama bu girişimiyle işletmeyi de temize çıkarmış olmadı. Bu yapılan sadece bir kurban verilmiş gibi bir izlenim bırakıyor. Olayları aydınlatma ve şeffaflık, Almanya’nın merkezî öneme sahip bu branşı için hâlâ boş sözler olarak kalıyor. Artık müşterilere tazminat ödemelerinin zamanının çoktan geldiğini görmek için lobici olmak gerekmiyor. Araçların trafiğe çıkmaktan men edilmesi ve buna ek olarak dolaylı yoldan para cezalarının gündeme gelmesi tehlikesi de bulunuyor. AB Komisyonu hava kirliliği yönetmenliklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Almanya’yı dava da edebilir. Muhtemel para cezası günde 100 bin euroya kadar varabilir, bu da yılda 36.5 milyon euro eder. VW için bu meblağ büyük bir şey değil ama vergi mükellefleri ve otomobil müşterileri açısından sınırı aşan bir fatura.”