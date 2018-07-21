Madalyalar ne oldu
KKTC hükümeti, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası’ dağıtma kararı aldı.
Bunun için geçen yıl 13 Ekim’de Türkiye Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız’la Lefkoşa’da 55 bin adet madalyanın basılması için sözleşme imzalandı. KKTC eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün geçen yıl aralık ayında ilk madalyaları KKTC’de dağıtmaya başladı. Ancak Türkiye’deki Kıbrıs gazileri, kendilerine madalya verilmediğinden şikâyetçi ve madalyalara ne olduğunu soruyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan, Türkiye’de binlerce Kıbrıs gazisinin madalyalarını beklediğini belirterek, “Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube başkanımız 95 yaşındaki emekli Albay Ali Cesuroğlu geçenlerde beni aradı ve ‘Kıbrıs madalyamı ne zaman alacağım, mezarıma göndersinler. Kabrime yapıştırsınlar’ dedi. Gazilerimiz gururla taşıyacakları madalyalarını bekliyor” diye konuştu. Tandoğan, “5 yıl önce başvurular alındı, geçen yıl da dağıtılmaya başlandı. KKTC’de yaşayan gazilere 7 bin 400 madalya dağıtıldı. KKTC adına madalyaları Türkiye darphanesi basıyor. Yetkililere sordum, darphanede şu anda birkaç bin tane madalya duruyor. KKTC dağıtımında güçlük çekiyorsa biz dağıtalım” dedi.
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