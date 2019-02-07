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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Macron’un ‘soykırım’ kararına büyük tepki

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Macron’un ‘soykırım’ kararına büyük tepki

Göreve geldiği günden bu yana 1915 Ermeni olayları konusunda izlediği aktif ve Ankara’yı rahatsız eden politikalarla dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırımını anma milli günü’ ilan etti.

Macron, seçim kampanyası vaatleri arasında yer alan bu adım öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdiğini açıkladı. Macron bir yandan Ankara’nın sert tepkisine neden olan bu adımı atarken diğer yandan da Türkiye ile diyaloğun vazgeçilmez olduğu mesajını verdi.

YEMEKTE AÇIKLADI

1915 olaylarını 2001’de ‘soykırım’ olarak tanıyan Fransa’nın ‘ulusal gün’ kararı, bu alandaki politikaların bir adım ileriye taşınması anlamına geliyor. Kararı, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) düzenlediği yemekte açıklayan Macron, Fransa’nın her şeyden önce ‘tarihle yüzleşmeyi bilen bir ülke’ olduğunu söyledi ve ‘inkârın her türünü kınadığını’ söyledi. 1915 olaylarının daha çok ülke tarafından ‘soykırım’ olarak tanınması için yoğun çaba harcayan Ermeni diasporası, Emmanuel Macron’un kararını memnuniyetle karşıladı. CCAF Eş Başkanı Murad Papazyan, ‘Fransa’nın dünyada bir örnek’ olduğunu ve Macron’un taahhüdünü yerine getirmesinden memnun olduklarını ifade etti. Macron şu ana kadar 1915 olayları konusunda Ankara’nın tepkisine neden olan adımlara imza atsa da Ermeni diasporasının kınama ya da Yukarı Karabağ sorununda Fransa’nın Ermenistan’dan yana tavır takınması çağrılarına mesafeli bir yaklaşım sergiliyor.

DİYALOG VAZGEÇİLMEZ

Erdoğan ile ‘düzenli ve talepkâr’ bir diyalog içinde olduğunu her fırsatta dile getiren Macron şunları söyledi: “DEAŞ ile mücadele, Türkiye’deki temel özgürlükler, soykırım, geçmiş ve insan hakları konusunda Türkiye ile aramızda kabullenilen anlaşmazlıklar var. Suriye’de siyasi bir geçişin gerekliliği gibi diyaloğu meşrulaştıran yakınlaşma noktaları var. Bu bağlamda Türkiye ile diyalog vazgeçilmez. Diyalog bağını koparmayı reddediyorum.”

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