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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
20.07.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Macron'un polis kaskıyla gösterici döven koruması kovuldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, polis kaskı takarak bir göstericiyi döverken çekilen görüntüleri ortaya çıkan korumasını kovduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan güvenlik dananışmanı Alexnadre Benalla'nın, 1 Mayıs eylemleri sırasında göstericilere başındaki polis kaskıyla saldırırken görüldüğü bir video kaydı ortaya çıkmıştı.

Video kaydındaki kişinin Benalla olduğunu Le Monde gazetesi ortaya çıkartmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili "yeni gerçeklerin" ortaya çıkmasının ardından Macron'nun Benalla'yı kovmaya karar verdiği belirtildi.
Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi "Alexandre Benalla'nın kabahatli haraketi konusunda yeni gerçekler cumhurbaşkanının dikkatine sunuldu. Sonuç olarak da cumhurbaşkanlığı Benalla'nın görevden alınması sürecini başlattı" dedi.

Söz konusu videoda yakasında bir isimlik olan Benalla polislerin arasındaki bir göstericiyi dövüyor.

Bu kişinin Benalla olduğunun tespit edilmesinden sonra, muhalif liderler Macron'u güvenlik görevlisin hemen kovamamakla ve sessiz kalmakla eleştirmişti.
Macron, dün ülkenin güneyine yaptığı bir seyahatte gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve "Buraya sizi görmeye gelmedim, belediye başkanını görmeye geldim demişti.

Savcılık da Benalla hakkında "şiddet, polis memurunun yetki alanına girmek ve kamu görevlilerine ayrılmış sembolleri takmaktan" soruşturma başlatmıştı.
Daha sonra da parlamentonun alt kanadının başkanı Francois de Rugy meclisin de soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Benalla birçok toplantıda Macron'un yanında görülüyor. Alexandre Benalla son olarak Fransa Milli Takımı'nın Paris'te Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlandığı etkinlikler sırasında takım otobüsünün yanında görülmüştü.

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