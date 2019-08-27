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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Macron’un İran kumarı tuttu

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron’un İran kumarı tuttu

ABD Başkanı Trump, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in G-7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz’e davet edilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisinden onay aldığını söyledi. Trump’ın doğru koşulların olması halinde Tahran ile görüşmeye yeşil ışık yakması, ‘Macron’un İran kumarı tuttu’ yorumlarına neden oldu.

İRAN konusunda son dönemde en aktif Avrupalı lider olarak öne çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i en gelişmiş yedi ülkenin liderlerini bir araya getiren G-7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz’e davet ederek aldığı diplomatik risk şimdilik meyvesini vermiş gözüküyor. Ziyaretten önceden haberdar olduğunu belirten ve buna rağmen itiraz etmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda genelde kullandığına oranla daha düşük bir ton benimsemesi dikkat çekti.

‘REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE DEĞİLİM’

Zarif’in Biarritz’de bulunduğu süre boyunca sessiz kalması gözlerden kaçmayan Trump, Macron’un Tahran’a davet göndermeden önce kendisinden onay aldığını belirterek, “Geldiğini biliyordum ve buna saygı gösterdim” dedi. Macron’un ziyaret konusundaki niyetini Trump’a zirve öncesinde bir araya geldikleri öğle yemeğinde ilettiği ancak ikilinin konunun son ana kadar gizli kalması üzerinde mutabık kaldıkları belirtiliyor. Güçlü bir İran görmek istediğini kaydeden Trump, “Rejim değişikliği peşinde değilim” dedi.

‘DOĞRU KOŞULLARDA GÖRÜŞÜRÜM’

Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine, “Koşullar doğru olursa tabi ki kabul ederim” diye konuştu. ABD, İran konusunda azami baskı, diğer ülkeler ise nükleer anlaşmayı kurtarmayı öne çıkarıyor. İran dosyası konusundaki yöntemler farklılaşsa da tüm tarafların ortak hedefi Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi. İran’ın değişeceğini düşündüğünü ve önünde bir şans olduğunu belirten Trump, ‘nükleer silahsız İran’ hedefini bir kez daha teyit ederken İran konusunda birlik içinde olunduğunu ve hemen hemen bir sonuca vardıklarını ifade etti.

Macron’un İran kumarı tuttu

‘İRAN’DA BÜYÜK ADIM ATTIK’

Almanya Başbakanı Angela Merkel de G-7’de İran konusunda ileri doğru büyük bir adım atıldığının altını çizerek soruna barışçıl çözüm bulunmasının herkese faydası olduğunu belirtti. Ancak Merkel barışın sağlanmasının da kolay olmayacağını vurguladı.

Macron’un İran kumarı tuttu

TRUMP İKLİM OTURUMUNU KAÇIRDI

G-7 Zirvesi’nin en önemli gündem maddelerinden biri iklim krizi ile mücadeleydi. Amazon ormanlarındaki yangınlar bu başlığı daha da güncel kılarken bu konuda diğer üyelerden oldukça farklı bir çizgi izleyen ABD Başkanı Donald Trump ilgili oturuma katılmadı. Trump’ın oturuma kasıtlı olarak katılmamış olabileceği tartışılırken gerekçe olarak ‘dün sabahtan itibaren sarkan gündemi’ gösterildi. Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesini de iki saat ertelemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ın bu oturuma katılmamasını sorun etmeyen bir tavır takınarak kendisi olmasa da ABD heyetinin oturumda bulunduğunu hatırlattı.

AMAZON KAVGASI EŞLERE SIÇRADI

AMAZON ormanlarındaki yangınlar nedeniyle araları gergin olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro arasında bir de eş krizi çıktı. Bir Facebook kullanıcısının Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro (37) ile Macron’un eşi Brigitte Macron’un (66) fotoğraflarını paylaşıp, “Şimdi Macron’un Bolsonaro’yu neden sıkıştırdığını anlıyorsunuz değil mi” yorumuna Bolsonaro’nun, “Adamı utandırma. Gülmekten öldüm” diye yanıt vermesi Macron’un sert tepkisine neden oldu.

Bolsonaro’nun tavrını ‘son derece saygısızca’ diye niteleyen Macron, “Hem kendisi için hem de Brezilyalılar için üzüntü verici. Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından bunları okumaktan mutlaka utanç duymuşlardır. Umarım yakında göreve layık bir cumhurbaşkanına sahip olurlar” ifadelerini kullandı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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