Macron’un İran kumarı tuttu

İRAN konusunda son dönemde en aktif Avrupalı lider olarak öne çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i en gelişmiş yedi ülkenin liderlerini bir araya getiren G-7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz’e davet ederek aldığı diplomatik risk şimdilik meyvesini vermiş gözüküyor. Ziyaretten önceden haberdar olduğunu belirten ve buna rağmen itiraz etmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda genelde kullandığına oranla daha düşük bir ton benimsemesi dikkat çekti.

‘REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE DEĞİLİM’

Zarif’in Biarritz’de bulunduğu süre boyunca sessiz kalması gözlerden kaçmayan Trump, Macron’un Tahran’a davet göndermeden önce kendisinden onay aldığını belirterek, “Geldiğini biliyordum ve buna saygı gösterdim” dedi. Macron’un ziyaret konusundaki niyetini Trump’a zirve öncesinde bir araya geldikleri öğle yemeğinde ilettiği ancak ikilinin konunun son ana kadar gizli kalması üzerinde mutabık kaldıkları belirtiliyor. Güçlü bir İran görmek istediğini kaydeden Trump, “Rejim değişikliği peşinde değilim” dedi.

‘DOĞRU KOŞULLARDA GÖRÜŞÜRÜM’

Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine, “Koşullar doğru olursa tabi ki kabul ederim” diye konuştu. ABD, İran konusunda azami baskı, diğer ülkeler ise nükleer anlaşmayı kurtarmayı öne çıkarıyor. İran dosyası konusundaki yöntemler farklılaşsa da tüm tarafların ortak hedefi Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi. İran’ın değişeceğini düşündüğünü ve önünde bir şans olduğunu belirten Trump, ‘nükleer silahsız İran’ hedefini bir kez daha teyit ederken İran konusunda birlik içinde olunduğunu ve hemen hemen bir sonuca vardıklarını ifade etti.

‘İRAN’DA BÜYÜK ADIM ATTIK’

Almanya Başbakanı Angela Merkel de G-7’de İran konusunda ileri doğru büyük bir adım atıldığının altını çizerek soruna barışçıl çözüm bulunmasının herkese faydası olduğunu belirtti. Ancak Merkel barışın sağlanmasının da kolay olmayacağını vurguladı.

TRUMP İKLİM OTURUMUNU KAÇIRDI



G-7 Zirvesi’nin en önemli gündem maddelerinden biri iklim krizi ile mücadeleydi. Amazon ormanlarındaki yangınlar bu başlığı daha da güncel kılarken bu konuda diğer üyelerden oldukça farklı bir çizgi izleyen ABD Başkanı Donald Trump ilgili oturuma katılmadı. Trump’ın oturuma kasıtlı olarak katılmamış olabileceği tartışılırken gerekçe olarak ‘dün sabahtan itibaren sarkan gündemi’ gösterildi. Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesini de iki saat ertelemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ın bu oturuma katılmamasını sorun etmeyen bir tavır takınarak kendisi olmasa da ABD heyetinin oturumda bulunduğunu hatırlattı.

AMAZON KAVGASI EŞLERE SIÇRADI



AMAZON ormanlarındaki yangınlar nedeniyle araları gergin olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro arasında bir de eş krizi çıktı. Bir Facebook kullanıcısının Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro (37) ile Macron’un eşi Brigitte Macron’un (66) fotoğraflarını paylaşıp, “Şimdi Macron’un Bolsonaro’yu neden sıkıştırdığını anlıyorsunuz değil mi” yorumuna Bolsonaro’nun, “Adamı utandırma. Gülmekten öldüm” diye yanıt vermesi Macron’un sert tepkisine neden oldu.

Bolsonaro’nun tavrını ‘son derece saygısızca’ diye niteleyen Macron, “Hem kendisi için hem de Brezilyalılar için üzüntü verici. Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından bunları okumaktan mutlaka utanç duymuşlardır. Umarım yakında göreve layık bir cumhurbaşkanına sahip olurlar” ifadelerini kullandı.