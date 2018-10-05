Macron'un fotoğraf çektirdiği genç çete üyesi çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Karayipler'de çektirdiği fotoğraflarla vatandaşlarını sinirlendirmişti. Fransızları daha da kızdıracak yeni bir detay ortaya çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayip gezisi çektirdği bir fotoğraf karesiyle olay yarattı.
Macron iki gençle birlikte çektirdiği fotoğrafla eleştiri oklarını üzerine çekti. Nednei ise, cumhurbaşkanı kameralara gülümserken fotoğraftaki gençlerden birinin orta parmağını göstermesiydi.
Macron'un bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Fransızlar fotoğrafı 'utanç verici' olarak tanımladı.
O GENÇ UYUŞTURUCU ÇETESİ ÜYESİ ÇIKTI
Olaylı fotoğraf karesi ile ilgili Fransızları daha da sinirlendiren bir gelişme yaşandı.
Fransız Le Parisien gazetesi, o fotoğraftaki ismi Reaulf Flemming olan gencin bölgedeki kokain trafiğini kontrol eden silahlı bir çetenin liderine en yakın isimlerde biri olduğunu ortaya çıkardı. 2015'te silahlı soygun suçlamasıyla tutuklanan Flemming'in hakkında 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Fotoğrafta orta parmağını gösteren kişinin ise Flemming'in kuzeni olduğu belirtildi. Fransa'da ses getiren fotoğrafın ardından bazı basın kuruluşlarına röportajlar veren Flemming, kuzeninin o hareketi 'tarzı' nedeniyle yaptığını ifade etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle