Macron’un emeklilik planına büyük isyan

Ülke genelinde okulların yüzde 65’inde eğitime ara verildi, hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı yapılmadı. Paris’te 16 metro hattının 14’ü hizmeti durdurdu. Devlete ait Air France’ın iç hat uçuşlarının yüzde 30’u iptal oldu. EasyJet havayolları da Fransa içindeki 223 seferini iptal etti.

Macron protestolar nedeniyle ülke dışına çıkmama kararı aldı. Sendikalara göre protestolarda katılımcı sayısı 500 bini buldu. Fransız polisi Paris ve Lyon başta olmak üzere pek çok kentte göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Başkentte polisin attığı gaz kapsülü gözüne isabet eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın yaralandı. Paris’te 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Greve gidenler arasında toplu taşıma işçileri, havayolu çalışanları, doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve tarım işçileri de bulunuyor. Macron’un planı, 40’tan fazla emeklilik planı olan ülkede herkesi bir emeklilik sistemi çatısı altına almayı hedefliyor. Plan, emeklilikte memur ve işçi ayrımı ile ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Eylemciler, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti. Pek çok kentte polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Protestolar nedeniyle Paris’te 6 binden fazla polis görevlendirildi.