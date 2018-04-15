Macron’dan ilginç Türkiye yorumu
ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye rejimine ait bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonun başarıya ulaştığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan ilginç bir Türkiye yorumu geldi. Fransız televizyon kanallarına konuşan Macron, Ruslar karşısında yeninden kredibilite elde ettiklerini belirterek, operasyonun Türkler ile Rusları ayırmayı sağladığını söyledi.
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen operasyona diğer tüm NATO ülkeleriyle birlikte Türkiye de destek verirken Rusya karşı çıkmış ve güçlü şekilde kınamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ı, Suriye’de kalması gerektiği konusunda ikna ettiğini de savunan Macron, herkesle konuşmayı amaçladığını kaydederek, “Hedefim en azından Rusları ve Türkleri bu müzakere masasına oturtmayı başarabilmek” diye konuştu.
Son aylarda Suriye’de diplomatik ve insani alanda en aktif ülkenin Fransa olduğunu vurgulayan Macron, “Topluluğumuza kredibilite kazandırmak için bu operasyonun kaçınılmaz olduğu bir aşamaya gelmiştik” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı, “Bu kalıcı çözümü inşa etmek için Türkiye, İran, Suriye ve Rusya ile görüşmek gerek” dedi.
Barışın bombardımanlarla kazanılmadığının altını çizen Macron, “Fransa, Başar Esad rejimine savaş açmadı. Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının bir daha ihlal edilmemesi için eyleme geçtik” dedi.
Macron, Suriye’de bir geçiş sürecine olanak sağlayacak siyasi bir çözüm üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Fransa lideri, Rusya lideri Vladimir Putin’e kimyasal saldırıda Moskova’nun suç ortağı olduğunu söylediğini aktardı.
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