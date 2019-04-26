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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Macron’dan ‘dar Schengen’ vurgusu

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Macron’dan ‘dar Schengen’ vurgusu

AYLARDIR halkla bire bir temasta bulunarak sorunlarını dinleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki yıldır ilk kez düzenlenen, 320 gazetecinin katıldığı basın toplantısında büyük bölümü günlük yaşamı etkileyecek ekonomik önlemlerden oluşan bir yol haritası açıkladı.

Macron’un, Avrupa çapında tartışmaya neden olacak vurgusu ise kontrolsüz serbest dolaşıma olanak veren Schengen Bölgesi konusundaydı. Macron, Schengen’in derin şekilde reforme edilmesi ve gerekmesi halinde küçültülmesi gerektiğini söyledi.

Sistemin şu anki haliyle işlemediğini savunan Macron, sınırların korunması ve göç konusunda dayanışmanın paralel şekilde yürümesi gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna aykırı hareket ettiği mesajını verdi. Macron’un vurgusu kurallara uymayan ülkelerin dışarıda bırakılacağı daha dar bir Schengen’e işaret etmesi açısından önem taşıyor. Fransa, mevcut İtalyan hükümetinin sınırları gerektiği gibi kontrol etmeyerek mültecilerin ikincil hareketlerine olanak tanımasından ve Macaristan gibi ülkelerin de mülteci kabul etmek istememesinden rahatsızlık duyuyor.

‘UMURUMDA DEĞİL’

Belirlediği önlemleri kararlı şekilde uygulama niyetinde olduğunu belirten Macron, “Bir sonraki seçimler umurumda değil. Bu dönemi başarmak istiyorum. Başarmak için de riskler almak durumundayım” dedi. 

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