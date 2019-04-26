Macron’dan ‘dar Schengen’ vurgusu
AYLARDIR halkla bire bir temasta bulunarak sorunlarını dinleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki yıldır ilk kez düzenlenen, 320 gazetecinin katıldığı basın toplantısında büyük bölümü günlük yaşamı etkileyecek ekonomik önlemlerden oluşan bir yol haritası açıkladı.
Macron’un, Avrupa çapında tartışmaya neden olacak vurgusu ise kontrolsüz serbest dolaşıma olanak veren Schengen Bölgesi konusundaydı. Macron, Schengen’in derin şekilde reforme edilmesi ve gerekmesi halinde küçültülmesi gerektiğini söyledi.
Sistemin şu anki haliyle işlemediğini savunan Macron, sınırların korunması ve göç konusunda dayanışmanın paralel şekilde yürümesi gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna aykırı hareket ettiği mesajını verdi. Macron’un vurgusu kurallara uymayan ülkelerin dışarıda bırakılacağı daha dar bir Schengen’e işaret etmesi açısından önem taşıyor. Fransa, mevcut İtalyan hükümetinin sınırları gerektiği gibi kontrol etmeyerek mültecilerin ikincil hareketlerine olanak tanımasından ve Macaristan gibi ülkelerin de mülteci kabul etmek istememesinden rahatsızlık duyuyor.
‘UMURUMDA DEĞİL’
Belirlediği önlemleri kararlı şekilde uygulama niyetinde olduğunu belirten Macron, “Bir sonraki seçimler umurumda değil. Bu dönemi başarmak istiyorum. Başarmak için de riskler almak durumundayım” dedi.
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