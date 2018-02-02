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    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah yanıt!

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yorumlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelen tepkiyi değerlendirdi.

    Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

    ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KAFAYI TAKTI

    Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Afrin harekâtıyla ilgili, “Operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” diye konuşmuştu.

    ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

    Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti:

    “Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , macron , çavuşuoğlu , fransa , türkiye , suriye , operasyon , zeytin dalı
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