Macron’dan Avustralya Başbakanı’na: ‘Size ve ‘lezzetli’ eşinize teşekkür ederim’
Avustralya ziyareti sırasında Fransa lideri Macron’un ev sahibi Başbakan’a ve ‘lezzetli eşine’ misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretinde kırdığı potla sosyal medyayı hareketlendirdi. Macron, ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un eşi Lucy Turnbull için ‘lezzetli’ ifadesini kullandı. Sydney’de yapılan toplantıda ev sahibi Başbakan’a misafirperverliğini överken, “Hoş karşılama için teşekkür etmek istiyorum, lezzetli eşinizin hoş karşılaması için teşekkür ediyorum” dedi. Macron’un sözleri sosyal medya ve Avustralya basınında tartışma yaratırken, niyetinin ne olduğu sorgulanmaya başladı.
ÇEVİRİ HATASI MI
Toplantıyı izleyenler iki liderin Fransız gastronomisi ve şaraplarını konuştuktan sonra bu sözlerin geldiğine işaret ederek Macron’un şaka yapmış olabileceğini belirtti. Kimileri ise İngilizce’de ‘delicious’a karşılık gelen Fransızca’daki ‘delicieux’ kelimesinin ‘hoş’ anlamında da kullanıldığına işaret ederek İngilizce konuşurken hata yapmış olabileceğine işaret etti. Basın toplantısında iki lider, Güney Pasifik’te Çin’in artan etkisine dikkat çekerken, Macron, ABD Başkanı Trump’ın 12 Mayıs’ta kararı ne olursa olsun İran ile yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Ancak ‘lezzetli gafı’, siyasi gündemin önüne geçti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle