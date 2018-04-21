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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA-Güven ÖZALP/BRÜKSEL
21.04.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Macron’dan Atina’ya 2 kiralık fırkateyn

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron’dan Atina’ya 2 kiralık fırkateyn

9 yıldır ekonomik kriz içinde bulunan Yunanistan, deniz kuvvetlerini güçlendirmek için savaş gemisi satın alamayınca, finansal kiralama (leasing) yoluna gitti. Buna göre Yunanistan, geçen hafta Suriye’de rejim hedeflerine yönelik harekâtta yer alan Fransız donanmasına ait iki savaş gemisini silahlarıyla birlikte kiralıyor.

EGE Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Atina’dan ilginç bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis, Yunan Deniz Kuvvetleri için finansal kiralama yolu ile Fransa’dan iki fırkateyn alacaklarını açıkladı. Söz konusu fırkateynlerin yaz aylarında teslim edileceklerini söyledi. Ayrıca kesin olmamakla birlikte gelecekte iki fırkateyn daha kiralamaları ihtimali bulunduğunu da kaydetti.

10 YILDIR PEŞİNDE
Edinilen bilgilere göre, Fransa, FREMM tipi iki fırkateyni silahlarıyla birlikte Yunanistan’a kiralayacak. Bu fırkateynler muhtemelen, Suriye’ye yönelik geçen cumartesi düzenlenen üçlü askeri operasyonda görev alan Fransız donanmasındaki ‘Languedoc’ ve ‘Aquitanie’ adlı gemiler olacak. Fırkateynler ağustos ayına kadar teslim edilecek. Kiralama süresinin 5 yıl olması öngörülüyor. Yunanistan her yıl 100 milyon euro civarında kira ödeyecek.

Yunanistan’ın Fransa’dan savaş gemisi alma çabasının 10 yıllık bir geçmişi var. 2008’de Yunan Deniz Kuvvetleri için FREMM sınıfı altı fırkateyn alınması için anlaşma sağlanmış, ancak ekonomik kriz nedeniyle proje hayata geçirilememişti. 2013’te ise alternatif bir yöntem olarak kiralama gündeme gelse de Atina’nın bütçesi bu yöntem için de yetmedi. İki ülke arasındaki anlaşma, 2013’te muhalefetteyken kiralama yöntemine karşı çıkan Başbakan Aleksis Çipras ile Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron arasında varılan mutabakatla sağlandı.

Macron’dan Atina’ya 2 kiralık fırkateyn
Fransa askeri gemi üretimi alanında Avrupa’nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Gerek üretim gerekse ihracat alanında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Fransa son yıllarda çok amaçlı ve yüksek vuruş gücüne sahip son teknoloji ürünü savaş gemileriyle dikkat çekiyor.

FRANSIZLAR EĞİTECEK
Yüksek teknoloji ürünü olan fırkateynler için bir Fransız heyetinin önümüzdeki ayın başlarında Yunanistan’a gitmesi bekleniyor. Askeri yetkililerden oluşan heyet, kiralanan gemilerde görev yapacak Yunan askerlerine özel eğitim verecek. Askeri kaynaklar, gemilerin kontrolünün Yunanistan’a verilmeden özel eğitimin kaçınılmaz olduğunun altını çiziyorlar.

YUNAN BASINI: ‘EGE’DE DERİN NEFES ALACAĞIZ’
Yunan Deniz Kuvvetleri’nin elinde şu an 13 fırkateyn var. Bunlardan dördü 1992-1998 arasında hizmete sokulan Alman yapımı Meko 200 HN, dokuzu ise 1979-1983 döneminden bu yana görev yapan ve Hollanda’dan alınan Kortenaer tipi fırkateynler. Atina’nın ekonomik zorluklara rağmen yeni tip fırkateynlerden edinme çabasının ardında Ege’de yaşanan gerginlikler ve askeri ağırlığın Türk Deniz Kuvvetleri lehine olması etkili oldu. Yunan basınında, Fransa’nın fırkateynleri vermesiyle Yunan Deniz Kuvvetleri’nin ‘derin bir nefes alacağı’ belirtildi. Kiralama, Ege’de gerginliğin tırmandığı bir dönemde Fransa’nın Yunanistan’ın yanında olduğu mesajı olarak da değerlendiriliyor.

KİRALAMA YAYGINLAŞIYOR
Yunanistan ilk kez leasing yöntemine başvursa da Fransa, askeri unsur kiralama yöntemini uzun süredir uyguluyor. Sadece savaş gemileri değil yüksek kapasiteli kargo uçakları A400M’ler ve helikopterler de Fransa’nın kiralamaya açık tuttuğu askeri unsurlar arasında yer alıyor. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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