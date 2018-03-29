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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
29.03.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Macron’dan Ankara’yı kızdıracak adım

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron’dan Ankara’yı kızdıracak adım

TÜRKİYE’nin Afrin’e yönelik operasyonuna başından bu yana sıcak bakmayan ve açıkça eleştirmekten kaçınmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara’nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı’nda kabul etti.

Macron’un resmi programında, eski PYD Eş Başkanı olan Abdullah’ın yer aldığı heyetin ziyaretine ilişkin herhangi bir gündem maddesi bulunmuyor. Kuzey Suriye’den isimlerden oluşan heyette ‘Kadın Savunma Birlikleri’ (YPJ) Sözcüsü Nesrin Abdullah’ın da yer aldığı kaydediliyor.

Aysa ve Nesrin Abdullah, Elysee’de ilk kez ağırlanmıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da 2015’te bu iki ismin de yer aldığı bir heyetle Elysee Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Kürt kaynaklar, Kürt, Arap ve Suryani temsilcilerden oluşan ‘Kuzey Suriye Heyeti’nin’ Macron ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığının altını çizdi.

"TEMELSİZ AÇIKLAMALAR"

Macron, beş gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Afrin’deki durumdan endişe duyduğunu iletmişti. Görüşme sonrasında Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Macron, sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan DEAŞ’a karşı mücadeleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan’ın görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtmişlerdi.

MENBİÇ’E FRANSIZ ASKERİ

Görüşmede Fransız askeri yetkililerin de yer aldığı belirtiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa, Menbiç’e asker göndermeye hazırlanıyor. Fransız askerlerinin bölgedeki Amerikan birlikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceği belirtiliyor. Fransız özel birliklerinin de bölgede destek amaçlı konuşlandırılması gündemde.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? 29.03.2018-2İşte 'Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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