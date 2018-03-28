Macron’a Türkiye mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suriye’deki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.
Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan gelen açıklamada “Başkan Trump, Suriye’deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye’yle işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı” ifadesi yer aldı.
Görüşmede, Rusya’nın İngiltere’de eski bir ajana düzenlediği öne sürülen kimyasal saldırı da gündeme geldi.
Trump ve Macron’un, Batı’nın Moskova’ya yönelik sert tepkisini desteklediklerini de ifade etti.
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