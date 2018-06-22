Macron'a soğuk duş! İşçiler sarayının gazını kesti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMacron'a soğuk duş! İşçiler sarayının gazını kesti
GeriDünya Macron'a soğuk duş! İşçiler sarayının gazını kesti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
22.06.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Macron'a soğuk duş! İşçiler sarayının gazını kesti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Macron'a soğuk duş! İşçiler sarayının gazını kesti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Elysee Sarayı'nın kısa süreli gazını kesti.

Fransa'da hükümetin ulusal gaz kurumunu özelleştirme ve yapısında değişikliğe gitme kararına çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin gazını keserek yanıt verdi.

Genel İş Konfederasyonundan (CGT) yapılan yazılı açıklamada, kesintinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ilk tepki olduğu kaydedildi.
"Macron açıkça elektrik ve gaz sektörü çalışanlarına saldırıyor. İlk yanıt: Elysee'nin gazı kesildi." ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümetin özelleştirme ve kamuya ait Fransa Elektrik ve Gaz İdaresinin yapısında değişikliğe gitme kararının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kesinti ile "devlete ait binalarda yaşayan elit kesimin ülkedeki milyonlarca hane gibi enerji sıkıntısı ile tanıştığının" altı çizilen açıklamada, Macron'un 12 Haziran'da açıkladığı özelleştirme ve kurum yapısında değişiklik tasarısının sektörün ölüme terkedilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

RTL radyosu, dün 11.30 ve 14.30 saatleri arasında gerçekleşen kesintinin, enerji sektörü çalışanlarının daha önce açıkladığı, belirli bölgelerde ve nokta atışı yöntemiyle uygulanan enerji kesintisinin bir devamı olduğunu kaydetti.

CGT'ye bağlı ve ülkede enerji alanında en büyük organizasyon olan Ulusal Enerji ve Maden Federasyonu çalışanlarının 1 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar greve gitme kararı aldığı açıklanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.06.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soru

BM ABD'ye karşı cephe aldı... Serbest bırakın

Venezuela polisinden 500 ‘nedensiz’ cinayet

SPONSORLU

Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!