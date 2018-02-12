Macron’a karşı 11 üniversiteli açlık grevinde

ADADA bulunan Korsika Üniversitesinde faaliyet gösteren üç öğrenci birliğinden ortaklaşa yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un geçen hafta düzenlediği ada ziyareti ve sonuçları ele alındı.

Macron’un 6 ve 7 Şubat’ta düzenlediği ziyarete tepki gösteren öğrenci birlikleri, Korsika Üniversitesi’nde dersleri boykot çağrısı yaptı, 11 öğrenci de üniversite binasında açlık grevine başladı.

Macron’un, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Korsika halkının taleplerinin neredeyse tamamını reddettiği belirtilen açıklamada, “Korsika halkının haklarının tanınması ve saygı görmesi için Korsika gençliğinin mücadelesini sürdüreceği” ifade edildi.