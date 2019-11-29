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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Macron’a çok sert yanıt: 'Terör hamisi'

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron’a çok sert yanıt: 'Terör hamisi'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Macron’un söylediğinin bir önemi yok, o zaten terör hamisi” dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi sonrası Türkiye’yi hedef alarak ‘tek taraflı askeri operasyon düzenleyip dayanışma talep edilemeyeceği’ yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

‘AVRUPA LİDERİ OLAMAZ’

Barış Pınarı harekâtı konusunda gerekenleri söylediklerini belirten Çavuşoğlu, “Macron terör devleti kurmak istiyordu. Macron’un söylediğinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi” dedi. Macron’un operasyon nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan eylem ve söylemlerle olmaz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Macron birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’ye karşı agresif bir tutum takınan Macron, NATO’nun kolektif savunmaya dayalı 5’inci maddesini sorgulayan yaklaşımını sürdürüyor. Türkiye’nin endişelerine saygı duyduğunu belirten Macron, “Ancak bir yandan müttefikiz deyip dayanışma talep edip diğer yandan müttefiklerini bir askeri operasyon düzenleyerek oldubittiyle karşı karşıya bırakmak olmaz” dedi. Londra’da 4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’nda Türkiye ile ‘müttefikler arası gerçek bir diyalogdan yana’ olduğunu ifade eden Macron, S-400 sisteminin NATO unsurlarıyla birlikte çalışabilirliğini masaya getireceğinin de sinyalini verdi.

ORTAK DÜŞMAN TERÖRİZM

‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği’ açıklamasının arkasında duran Macron, “Ortak düşmanımız kim? Rusya mı? Çin mi? Bana göre ortak düşman terörizm” dedi. Türkiye’nin terör örgütü PKK konusundaki taleplerini görmezden gelip YPG için de aynı tutumu benimseyen Fransa’nın bu çıkışının yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

BÜTÇE AYARLAMASI

NATO ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırması konusu, ABD’nin ısrarlı çıkışlarının da etkisiyle gündemdeki yerini korurken bütçe alanında adım atıldı. Varılan anlaşma çerçevesinde Almanya’nın katkı payı Washington ile aynı düzeyde olacak. 2019’da 2.1 milyar Euro olan NATO bütçesine ABD 470, Almanya ise 313 milyon Euro katkı sağlamıştı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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