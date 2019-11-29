Macron’a çok sert yanıt: 'Terör hamisi'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Macron’un söylediğinin bir önemi yok, o zaten terör hamisi” dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi sonrası Türkiye’yi hedef alarak ‘tek taraflı askeri operasyon düzenleyip dayanışma talep edilemeyeceği’ yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.
‘AVRUPA LİDERİ OLAMAZ’
Barış Pınarı harekâtı konusunda gerekenleri söylediklerini belirten Çavuşoğlu, “Macron terör devleti kurmak istiyordu. Macron’un söylediğinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi” dedi. Macron’un operasyon nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan eylem ve söylemlerle olmaz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Macron birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor” yorumunu yaptı.
Türkiye’ye karşı agresif bir tutum takınan Macron, NATO’nun kolektif savunmaya dayalı 5’inci maddesini sorgulayan yaklaşımını sürdürüyor. Türkiye’nin endişelerine saygı duyduğunu belirten Macron, “Ancak bir yandan müttefikiz deyip dayanışma talep edip diğer yandan müttefiklerini bir askeri operasyon düzenleyerek oldubittiyle karşı karşıya bırakmak olmaz” dedi. Londra’da 4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’nda Türkiye ile ‘müttefikler arası gerçek bir diyalogdan yana’ olduğunu ifade eden Macron, S-400 sisteminin NATO unsurlarıyla birlikte çalışabilirliğini masaya getireceğinin de sinyalini verdi.
ORTAK DÜŞMAN TERÖRİZM
‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği’ açıklamasının arkasında duran Macron, “Ortak düşmanımız kim? Rusya mı? Çin mi? Bana göre ortak düşman terörizm” dedi. Türkiye’nin terör örgütü PKK konusundaki taleplerini görmezden gelip YPG için de aynı tutumu benimseyen Fransa’nın bu çıkışının yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.
BÜTÇE AYARLAMASI
NATO ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırması konusu, ABD’nin ısrarlı çıkışlarının da etkisiyle gündemdeki yerini korurken bütçe alanında adım atıldı. Varılan anlaşma çerçevesinde Almanya’nın katkı payı Washington ile aynı düzeyde olacak. 2019’da 2.1 milyar Euro olan NATO bütçesine ABD 470, Almanya ise 313 milyon Euro katkı sağlamıştı.
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