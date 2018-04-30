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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
30.04.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Macron ve Trump'ın diktiği kayıp fidanın akıbeti belli oldu!

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Macron ve Trump'ın diktiği kayıp fidanın akıbeti belli oldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı. Fidanın ilk olarak ortadan kaybolduğu iddia edilirken, daha sonra Fransa'da getirilen fidanın geçici bir süreliğine karantina altına alındığı öğrenildi.

Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı’nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa’nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyordu.

İlk olarak ABD'li bir gazeteci Beyaz Saray bahçesindeki fidanın kaybolduğunu fark etti. Kısa süre içinde yaşanan fidanın nerede olduğu konusundaki belirsizlik, ABD'li ve Fransız yetkililerin bilgilendirmesiyle son buldu. 

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Fidanın taşıdığı parazitlerin Beyaz Saray'daki diğer ağaçlara bulaşmasının önüne geçilmesi için karantinaya alındığı ifade edildi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti.

Alman Bild gazetesi, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD’ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray’da varlığının bir hafta bile sürmediğine iddia etmiş, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edilmişti. 

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