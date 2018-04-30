Macron ve Trump'ın diktiği kayıp fidanın akıbeti belli oldu!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı. Fidanın ilk olarak ortadan kaybolduğu iddia edilirken, daha sonra Fransa'da getirilen fidanın geçici bir süreliğine karantina altına alındığı öğrenildi.
Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı’nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa’nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyordu.
İlk olarak ABD'li bir gazeteci Beyaz Saray bahçesindeki fidanın kaybolduğunu fark etti. Kısa süre içinde yaşanan fidanın nerede olduğu konusundaki belirsizlik, ABD'li ve Fransız yetkililerin bilgilendirmesiyle son buldu.
Fidanın taşıdığı parazitlerin Beyaz Saray'daki diğer ağaçlara bulaşmasının önüne geçilmesi için karantinaya alındığı ifade edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti.
Alman Bild gazetesi, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD’ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray’da varlığının bir hafta bile sürmediğine iddia etmiş, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edilmişti.
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