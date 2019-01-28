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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.01.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Macron ve Sisi arasında görüşme

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Macron ve Sisi arasında görüşme

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile kapalı oturumda insan hakları konularını görüşeceğini söyledi.

Fransız haber Ajansı AFP’ye açıklamalarda bulunan Macron, Sisi'nin Fransa'yı ziyaret ettiği Ekim 2017’den bu yana Mısır'da insan hakları durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kapalı oturumda bazı muhaliflerin ve mahkumların durumunu görüşeceğini söyleyen Macron, "Bu konuda çok açık bir şekilde konuşacağım. Öyle inanıyorum ki bu, Mısır’ın istikrarı ve Cumhurbaşkanı Sisi’nin çıkarına olacaktır." dedi.

Ülke egemenliğine saygı duymak gerektiğini söyleyen Macron, Mısır halkının, mevcut yönetimin Hüsnü Mübarek döneminden daha kötü olduğunu düşündüğünü, bunun uzun vadede ülkenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

Macron, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır yönetimi ülke istikrarı için Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve diğer muhaliflere bu uygulamaların gerekli olduğunu düşünüyor. Bunu anlıyor ve saygı duyuyorum. Sadece siyasi muhalifler değil ülke istikrarını tehdit etmeyen klasik demokrasi yanlısı muhalifler de hapishanelerde tutuluyor. Gazeteciler ve eş cinsellerin Mısır için tehdit olmadığına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca tüm yardımlaşmaları durdurmanın Mısır'ı Rusya ve diğer ülkelere yakınlaştıracağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır’a gelmişti. 

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