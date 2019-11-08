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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Macron: NATO’nun beyin ölümü yaşandı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron: NATO’nun beyin ölümü yaşandı

ÖZELLİKLE Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı operasyonu sonrasında NATO’ya yönelik olumsuz çıkışlarıyla dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eleştirilerine bir yenisini ekledi.

Macron, ABD’nin müttefiklerine danışmadan bölgedeki birliklerini çekmesine ve Türkiye’nin operasyonuna atıfta bulunarak, “Yaşamakta olduğumuz NATO’nun beyin ölümü” dedi. Stratejik karar almada koordinasyon eksikliğinden yakınan Macron, The Economist’e verdiği demeçte, NATO’nun dayanışma ilkesi olan meşhur 5’nci maddeyi de sorguladı. Macron, “Suriye’de rejim Türkiye’ye karşılık verirse devreye girecek miyiz? Bu gerçek bir soru” diye konuştu.
Macron’a ilk tepki ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Merkel, sorunlar yaşansa bile bu tür açıklamalara gerek olmadığını belirterek Macron’un ‘radikal’ söylemini paylaşmadığını ifade etti. NATO’nun Avrupa’nın yararına olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “AB, Avrupa’yı koruyamaz” uyarısında bulundu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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