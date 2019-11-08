Macron: NATO’nun beyin ölümü yaşandı
ÖZELLİKLE Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı operasyonu sonrasında NATO’ya yönelik olumsuz çıkışlarıyla dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eleştirilerine bir yenisini ekledi.
Macron, ABD’nin müttefiklerine danışmadan bölgedeki birliklerini çekmesine ve Türkiye’nin operasyonuna atıfta bulunarak, “Yaşamakta olduğumuz NATO’nun beyin ölümü” dedi. Stratejik karar almada koordinasyon eksikliğinden yakınan Macron, The Economist’e verdiği demeçte, NATO’nun dayanışma ilkesi olan meşhur 5’nci maddeyi de sorguladı. Macron, “Suriye’de rejim Türkiye’ye karşılık verirse devreye girecek miyiz? Bu gerçek bir soru” diye konuştu.
Macron’a ilk tepki ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Merkel, sorunlar yaşansa bile bu tür açıklamalara gerek olmadığını belirterek Macron’un ‘radikal’ söylemini paylaşmadığını ifade etti. NATO’nun Avrupa’nın yararına olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “AB, Avrupa’yı koruyamaz” uyarısında bulundu.
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