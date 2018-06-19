Macron liseli genci çok sert azarladı! İşte o görüntüler...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine "Manu" diye hitap eden ve Enternasyonal Marşını mırıldanan genci azarladı.
Fransa'nın gündemindeki olay şöyle yaşandı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, törende tek tek gençlerle selamlaşıyordu.
Bu sırada bir lise öğrencisi Enternasyonal Marşı'nı mırıldanıp Fransa Cumhurbaşkanı'nın ön adına atfen "Naber Manu?" diye sesini yükseltti.
Macron bu hitaptan hoşlanmadığını sert bir hitapla belli etti. Cumhurbaşkanı Macron, "Hayır, bunu yapamazsın. Burada resmi bir törendesin ve terbiyeli olman gerekiyor. Bugün burada Fransız milli marşı çalınıyor. Bana 'Sayın Başkan' ya da 'Bayım' demelisin. Tamam mı?" dedi. Lise öğrencisi ise "Özür dilerim sayın başkan" diyerek yanıt verdi.
Macron'un nasihatları bu kadarla sınırlı değildi. "İşleri doğru sırada yapmalısın. Bir devrim başlatmak istediğin gün önce diplomanı almak için okulu bitirmeli ve kendi karnını doyurabilmelisin. Başkalarına ancak bundan sonra ders verebilirsin" dedi.
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