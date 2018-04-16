Macron konuştu... Beyaz Saray yalanladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "ABD Başkanı Donald Trump’ı, Suriye’de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD’nin Suriye’deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.
Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye’de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ’ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.
Macron dün yaptığı açıklamada, Trump'ı Suriye’de kalması gerektiği konusunda ikna ettiğini söyleyerek “Hedefim en azından Rusları ve Türkleri bu müzakere masasına oturtmayı başarabilmek” diye konuşmuştu.
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