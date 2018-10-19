Macron: Kaşıkçı olayıyla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını açıklayarak, "Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.
Macron, "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" ifadelerini kullandı.
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