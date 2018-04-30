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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Macron, İran'ı nükleer müzakereye ikna etmeye çalışıyor

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Macron, İran'ı nükleer müzakereye ikna etmeye çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ı nükleer müzakerelere girme konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Pazar günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşen Macron'un ikna çabaları sonuçsuz kalırken Ruhani, yedi ülke tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın müzakere edilemez olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa, İngiltere ve Almanya İran'ın nükleer silah geliştirmemesi için izlenecek en iyi yolun mevcut anlaşmanın uygulanmasını denetlemek olduğunu savunuyordu. Bu üç ülke, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı çekincelerinin de giderilmesi gerektiği görüşünde.

Trump daha önce bu anlaşmadan çekilmek istediğini açıklamıştı. Anlaşma hakkında "saçma" diyen Trump, önümüzdeki haftalarda bu anlaşmaya devam edip etmeme konusunda bir karar verecek.

Bir saatten uzun süren telefon görüşmesinin ardından Emmanuel Macron, müzakerelerin üç konuyu daha kapsayacağını açıkladı: 2025'te mevcut anlaşmanın süresi dolduğunda ne yapılacağı, İran'ın Orta Doğu'daki çatışmalara dahli ve balistik füze programı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Macron ile görüşmesinde bu konuları gündeme getirmişti.

Görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmede ülkesinin 2025 sonrası için "mevcut koşullardan fazla bir kısıtlamayı kabul etmeyeceğini" söyledi.

Ruhani Trump'ın İran'a yönelik tutumunu eleştirirken Fransa ile ilişkileri geliştirme ve "tüm alanlara yayma" konusunda istekli olduğunu da belirtti.
Hafta sonu birbirleriyle ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile mevcut anlaşmanın korunmasının önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Pazar günü Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk yurt dışı gezisinde İran'ın bölgeyi "istikrarsızlaştırma çabalarını" kınayan açıklamalar yaptı ve ülkeyi "terörist gruplara destek vermek" ile suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, ABD'yi anlaşmadan çekilmemeye ikna etme konusunda da uzlaştı.

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