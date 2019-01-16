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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.01.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Macron: İngiltere'de referandum manipüle edildi

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Macron: İngiltere'de referandum manipüle edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından İngiltere'nin muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceğini belirtti.

Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için Grand Bourgtheroulde semtinde düzenlediği toplantıda İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oylamanın reddedilmesinden sonra üç senaryonun gerçekleşebileceğini belirten Macron, ilkinin Brexit anlaşmasının iptali olduğunu, bu durumda kaybedenin İngilizler olacağını kaydetti.

Macron, ikinci senaryonun İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili yeni taleplerde bulunması olacağını ifade ederek, anlaşmanın tekrar müzakereye açılamayacağını vurguladı.

Kendisine göre gerçekleşmesi muhtemel üçüncü senaryoda İngiltere'nin anlaşma ile ilgili AB'den ek süre isteyeceğini belirten Macron, "Belki başka bir şey bulmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Bu çok belirsizlik ve endişe yaratıyor." dedi.

"REFERANDUM MANİPÜLE EDİLDİ"

Macron, oylamadan sonra baskının İngiltere tarafında olduğu kaydederek, "Referandum, dışarıdan yalan haberler üreten kişiler tarafından manipüle edildi." diye konuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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