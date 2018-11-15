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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.11.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Macron: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

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Macron: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere ilişkin, "ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." dedi.

Macron, TF1 canlı yayın programına katılarak Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Avrupa ordusu kurma fikrine yönelik Trump'ın eleştirilerine cevap vermek istemediğini belirten Macron, "Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum." diye konuştu.

Macron, Avrupa'nın egemenliğine inandığını söyleyerek "Bütün Fransızların güvenliğini ABD'nin eline bırakabilir miyim? Hayır. Benim görevim sizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni savunma bütçesi oluşturmaya karar verdiklerini belirten Macron, bunu Avrupa düzeyinde Avrupalı müttefikleriyle yapmak istediğini ifade ederek "Çoğu zaman yönümüzü ABD'ye çeviriyoruz. ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlısı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini savunuyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Avrupa'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Bedelini ya NATO'ya ödersiniz ya da ödemezsiniz!" ifadesini kullanmıştı.

Macron'un ülkesinde düşük halk desteği nedeniyle kamuoyunun dikkatini başka konulara kaydırmak üzere bu fikri ortaya attığını savunan Trump, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek bunu "çok aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti.

Geçen hafta Paris'te Elysee Sarayı'nda Trump ile bir araya gelen Macron, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupa güvenliğinin bugün sadece ABD tarafından güvence altına alınması adaletsiz." değerlendirmesinde bulunarak "tam da bu yüzden" daha fazla Avrupa kapasitesine ve daha fazla savunmaya ihtiyaç olduğuna yönelik inancını dile getirmişti.

Trumptan Avrupa Ordusu çıkışı
Trump'tan Avrupa Ordusu çıkışı
 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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