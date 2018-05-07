Macron: 'ABD anlaşmadan çekilirse, savaşa neden olabilir'
Almanya'da yayımlanan Der Spiegel'e konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin savaşa yol açabileceğini söyledi.
Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma planlarını değerlendirdi.
Sputnik'in aktardığına göre Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" dedi. Macron, Trump'ın yeni bir çatışmayı körükleme amaçladığını düşünmediğini de kaydetti.
TRUMP KARARINI 12 MAYIS'TA DUYURACAK
Başkan Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti.
Macron, Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda ise Ortadoğu’da gerilim tırmanmaması için ‘Viyana’da varılan anlaşmanın ‘ gerekliliğinin altını çizdi.
AFP’nin verdiği bilgilere göre Macron konuya ilişkin şunları söyledi: “Bence ortada üç konu var… 2025 ( Nükleer anlaşmanın bazı maddelerinin sona erme tarihi) sonrasında İran’ın çok eleştirilen balistik programı ve bölgedeki ‘istikrar bozucu’ rolü hakkında müzakerelerde bulunularak Viyana’daki anlaşma sürdürülmeli ve tamamlanmalı.
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