Macron AB şokunu atlatmaya çalışıyor
SON dönemde uluslararası alanda, özellikle de Suriye ve İran konularında, attığı adımların etki yaratmamasının sıkıntısını yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a en ağır darbelerden biri önceki gün ‘liderliğine oynadığı’ Avrupa Birliği’nden geldi.
Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Paris’in AB Komisyonu için önerdiği Sylvie Goulard’ı reddetmesi Macron’u eleştiri oklarının hedefi yaptı.
Yakın çevresinin, hakkında yolsuzluk iddiaları olan Goulard’a yeşil ışık çıkmayacağı yönündeki uyarılarına rağmen stratejisini değiştirmeyen Macron’un suçu yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e atmaya çalışması dikkat çekti. Basının, ‘soğuk duş, tokat, utanç’ gibi yorumlarla değerlendirdiği gelişme, Fransa açısından bir ilk olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Macron dün “Mevcut gerilimleri geride bırakıp güçlü bir Komisyon’a sahip olmak kaçınılmaz” dedi.
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