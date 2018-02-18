Macerata’daki mücadeleyi hangi taraf kazanacak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Macerata Belediyesinin düzenlediği “faşizm ve ırkçılık karşıtı” protesto, Belediye Başkanı Romano Carancini ve Marche Yasama Meclisi Bölgesel Konsey Başkanı Antonio Mastrovincenzo’nun katılımıyla yapıldı. Özgürlük Meydanı’nda (Piazza della Liberta) başlayan yürüyüşe 30’dan fazla dernek, kurum, ticaret birliği ve belediye iştirak etti.





Göstericiler, ellerinde, şehrin faşizmden kurtarıldığında bir komutanın söylediği “Macerata özgür; şiddet, ırkçılık ve faşizm karşıtı bir şehirdir” ifadelerinin yer aldığı pankart taşıdı.

Gösteriye katılanlara teşekkür eden Carancini, “Pamela’yı (ırkçı saldırı öncesinde Nijeryalı uyuşturucu satıcısı tarafından öldürülen genç kız) ve ırkçı saldırıda yaralananları hatırlayarak, anayasamızın şiddet, faşizm ve ırkçılık karşıtı değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Protesto olaysız sona erdi ancak ırkçı saldırının ardından şehir ve ülke genelinde yaşanan gerginlik devam ediyor.

IRKÇI SALDIRGANI KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound gruplarının Afrikalılara yönelik ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini’yi ‘kahraman’ ilan etmesi halkın büyük tepkisine yol açtı.

İlk olarak saldırıdan birkaç gün sonra, kentte ‘aşırı sağcılar’ ile ‘anti-faşistler’ toplanmıştı. İki tarafın karşı karşıya gelmesini engellemeye çalışan polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ertesi gün Macerata Belediye Başkanı Carancini’nin 10 Şubat’ta kentte yapılması planlanan ‘ırkçılık ve faşizm karşıtı büyük protesto’yu ‘şiddete sebep olabileceği’ gerekçesiyle iptal ettiğini açıklaması şehir halkının tepkisine yol açmıştı.

Ancak daha sonra polis tarafından tekrar izin verilen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi, ‘ırkçılık ve faşizme karşı’ yürümüştü. Aynı gün Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano şehirlerinde de ırkçılık ve faşizme karşı eş zamanlı yürüyüşler yapılmıştı.

CUMA GÜNÜ OLAY ÇIKMIŞTI

Cuma günü ise İtalya’nın Bologna kentinde aşırı sağcı Forza Nuova’nın şehirde yapacağı miting yüzünden olay çıkmıştı. Mitingi protesto edenler iki kez polisle karşı karşıya gelmişti.

Gündüz saatlerinde Nuova’nın miting yapacağı alanda oturma eylemi yapan yaklaşık 100 kişi polis zoruyla meydandan çıkarılmıştı. Eylemcilere polis copla müdahale etmiş, yaşanan arbedede 4 kişi ve 1 polis memuru yaralanmıştı.

Aynı günün akşamında ise Forza Nuova’nın miting yaptığı Galvani Meydanı’na (Piazza Galvani) girmek isteyen ırkçılık karşıtı yaklaşık bin kişi ile polis arasında ikinci arbede yaşanmıştı. Miting alanını çevreleyen polis, meydana girmek isteyen eylemcilere tazyikli su, cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Göstericiler ise fişek ve şişe atarak karşılık vermişti. Olayda, 6 eylemci ve 1 polis yaralanmıştı.